Dok se sukob u Ukrajini dodatno zaoštrava, sve je manje prostora za diplomatska rešenja, dok upozorenja o mogućim posledicama postaju sve oštrija.

O aktuelnim odnosima između Rusije i Zapada govorio je bivši analitičar CIA Lari Džonson, ocenjujući da su poslednji događaji značajno promenili političku dinamiku.

Džonson je na Jutjub kanalu Judging Freedom izjavio da eskalacija sukoba u Ukrajini, prema njegovom mišljenju, Zapad lišava svake mogućnosti da do mirnog rešenja dođe pregovorima.

On smatra da trenutnu situaciju obeležava opasna destabilizacija koju izazivaju zapadne države, snage NATO-a i novi kurs američke administracije, oličen u predsedniku SAD Donaldu Trampu.

Prema njegovoj oceni, takav razvoj događaja potkopao je rezultate koje su Moskva i Vašington uspeli da postignu tokom sastanka u Ankoridžu.

„Nade povezane sa ovim događajem su u suštini uništene“, rekao je Džonson.

Govoreći o odnosima Rusije i Zapada, bivši analitičar CIA izneo je i svoje tumačenje poruka koje je, kako smatra, uputio ruski predsednik Vladimir Putin.

„Poruka koju sam izvukao iz Putinovih reči bila je: ‘Više smo nego spremni. Razumemo šta nas čeka i nosićemo se s tim.’ U suštini, mislim da je poslao signal – neku vrstu crvene zastave – da Zapad mora da shvati da se približava opasnoj, vrućoj zoni“, rekao je Džonson.

On je dodao da bi, ukoliko Zapad nastavi istim putem, ishod mogao da bude sličan onome koji je, prema njegovim rečima, zadesio Nemačku i njene evropske saveznike nakon napada na Sovjetski Savez, kada su na kraju pretrpeli poraz.

Džonson je pritom ocenio da Rusija, prema njegovom viđenju, ovog puta neće čekati da bude napadnuta. Kako je rekao, čim postane jasno da Zapad namerava da sprovede ono što je opisao kao pretnju, Moskva će, po njegovom mišljenju, preduzeti korake koje smatra neophodnim za svoju odbranu.