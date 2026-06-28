Neobičan prizor zabeležen je uz obalu reke Zete, u blizini Spuža u Crnoj Gori, gde je na drveću primećeno više zmija, što je privuklo pažnju prolaznika i ljubitelja prirode.

Snimak koji je objavio Podgorički vremeplov na svom Instagram nalogu prikazuje nekoliko zmija koje leže na granama drveća iznad vode.

Kako navode, ovakvi prizori nisu uobičajeni, pa su mnogi ostali iznenađeni brojem zmija koje su se našle na granama uz samu obalu reke.

U Crnoj Gori živi više vrsta zmija, među kojima su i otrovnice poput poskoka, najpoznatije otrovne zmije na Balkanu koja je rasprostranjena u kamenitim predelima, kao i šarke, koja se najčešće sreće u planinskim krajevima.

Pored njih, prisutne su i brojne neotrovne vrste, poput belouške i smuka, koje ljudi često greškom smatraju opasnim.

Ako prepoznajete o kojoj vrsti zmija je reč na snimku, napišite u komentarima svoje mišljenje.