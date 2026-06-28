Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) do 15 sati najtopliji grad u Srbiji je Kikinda sa 37 stepeni, dok je najhladnije na Kopaoniku gde je izmeren 22 stepen.

U Beogradu izmerena su 35 stepeni. Temperatura od 36 stepeni izmerena je u Somoboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Valjevu, Nišu, Kruševcu, Loznici i Ćupriji, dok je 34 izmereno u Bačkom Karlovcu, Kragujevcu i Velikom Gradištu. Više od 30 stepeni izmereno je u Smederevskoj Palanci, Negotinu, Požegi, Kraljevu, Kuršumliji, Dimitrovgradu, Vranju i Zaječaru. Nastavlja se toplotni talas, koji će trajati u Srbiji i početkom sledeće sedmice. Maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 35 do 39 stepeni.

Toplotni talas u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom, a rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda.

Iz RHMZ upozoravaju da se i u Beogradu danas i početkom sledeće sedmice nastavlja toplotni talas, koji će usloviti veoma visoku dnevnu temperaturu, ali i pojavu tropskih noći. Na Dunavu kod Bezdana i nizvodno od Novog Sada, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Inače na mrežama je osvanula i fotografija na kom se vidi da je u jednom gradu na suncu izmereno čak 50 stepeni, opširnije u POSEBNOJ VESTI.