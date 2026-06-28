Ogroman požar izbio je danas u širem centru Čačka, u Železničkoj ulici, kada je vatra zahvatila zgradu nekadašnje poznate čačanske mlekare.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, objekat je u potpunosti u plamenu, a gust dim nadvio se nad čitavim gradom.

Plamen se vidi iz više delova grada Čačka, dok se dim širi okolnim ulicama.

Na terenu su tri ekipe vatrogasaca koje pokušavaju da lokalizuju požar i spreče njegovo dalje širenje.

- Sve je u dimu, plamen je ogroman. Vatrogasci su odmah stigli i bore se sa vatrom, ali prizor je zaista strašan - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Za sada nije poznato da li u ovom požaru ima povređenih lica, kao ni šta je uzrok izbijanja vatre.