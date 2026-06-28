Jedan od najtežih požara izbio je u okrugu Bad Krojcnah u saveznoj pokrajini Rajna-Palatinat, na području za koje se zna da je kontaminirano neeksplodiranim ubojnim sredstvima.

Zbog opasnosti su stanovnici u krugu od jednog kilometra oko požara morali da napuste svoje domove do dva časa posle ponoći, a otvoren je i privremeni prihvatni centar.

Naglašeno je da kuće za sada nisu neposredno ugrožene i da je evakuacija sprovedena iz predostrožnosti.

Portparolka okruga potvrdila je da je na području požara došlo do više eksplozija, dok služba za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava neprekidno procenjuje situaciju.

Načelnica okruga Bad Krojcnah Betina Dikes izjavila je da je područje zahvaćeno požarom jedno od najvažnijih zaštićenih prirodnih područja u tom regionu i ocenila da je reč o velikoj nesreći, posebno zato što je u toku postupak za njegovo proglašenje svetskom prirodnom baštinom.

Velika akcija gašenja u toku je i u području Gorišhajde, na granici saveznih pokrajina Saksonije i Brandenburg, gde vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu novi šumski požar.

Na području Gorišhajdea prošle godine zabeležen je najveći šumski požar u Saksoniji u poslednjih nekoliko decenija.

Kako navodi nemački list, taj region, koji pripada okrugu Majsen, kontaminiran je takođe zaostalom municijom, što dodatno otežava gašenje, ali za sada nema neposredne opasnosti po obližnja naselja.

Vatrogasci od srede gase i veliki požar u blizini Nojstrelica, u saveznoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija, gde je zahvaćen prostor nekadašnjeg sovjetskog tenkovskog poligona sa velikom količinom zaostale municije.