Ovaj električni hečbek iz grupacije BAIC nastoji da se pozicionira u segmentu pristupačnih EV modela, gde već dominiraju giganti poput BYD i Geely.

Iako je premijerno predstavljen krajem 2024. godine, model je već ostvario značajne rezultate. Tokom prošle godine prodato je oko 43.500 vozila, dok je u prvih pet meseci 2026. isporučeno dodatnih oko 27.000 primeraka.

Žestoka konkurencija na kineskom tržištu

Uprkos dobrim brojkama, konkurencija je izuzetno jaka. BYD Dolphin je u istom periodu prodao više od 56.000 vozila, dok je Geely Geome Xingyuan sa preko 160.000 isporučenih jedinica jedan od apsolutnih lidera u segmentu.

Ovi podaci jasno pokazuju koliko je tržište električnih automobila u Kini zasićeno i koliko se proizvođači bore za svaki procenat udela.

Redizajn donosi moderniji izgled i više prostora

Kako bi povećao konkurentnost, Arcfox je predstavio značajno osveženje modela Beta T1. Najveće izmene nalaze se na zadnjem delu vozila, gde je ugrađena LED svetlosna traka koja se proteže celom širinom automobila, uz novo dizajnirana vrata prtljažnika i unapređen zadnji branik.

Ponuda boja karoserije takođe je proširena, što model čini vizuelno atraktivnijim i prilagodljivijim različitim ukusima kupaca.

Veće dimenzije i više komfora

Novi Beta T1 je blago porastao u odnosu na prethodnu verziju. Dužina sada iznosi 4.375 milimetara, što je 38 milimetara više nego ranije. Širina je 1.860 mm, visina 1.572 mm, dok međuosovinsko rastojanje ostaje 2.770 mm.

Ove izmene donose više prostora u kabini i bolji komfor za putnike, što je važan faktor u ovom segmentu tržišta.

Bogatija oprema već u osnovnoj verziji

Promene su vidljive i u unutrašnjosti vozila, gde je centralna konzola redizajnirana kako bi ponudila više praktičnog prostora za odlaganje.

Već osnovna verzija dolazi sa digitalnom instrument tablom od 8,8 inča, velikim multimedijalnim ekranom od 15,6 inča, automatskom klimom, kamerom za vožnju unazad i tempomatom.

Srednji paket opreme dodaje električno otvaranje prtljažnika, grejanje prednjih sedišta i kameru od 360 stepeni.

Najbogatija verzija donosi dodatne sisteme asistencije kao što su ventilacija prednjih sedišta, adaptivni tempomat, automatsko kočenje u nuždi, sistem za zadržavanje u traci i bežično punjenje telefona.

Cilj: borba sa najvećima u EV segmentu

Sa modernizovanim dizajnom, unapređenom opremom i očekivano konkurentnom cenom, Arcfox Beta T1 cilja da se ozbiljnije uključi u borbu u segmentu pristupačnih električnih automobila, gde trenutno dominiraju BYD i Geely.

U uslovima sve jače konkurencije i pada margina u EV industriji, upravo ovakvi modeli mogli bi da odrede budući balans snaga na globalnom tržištu električnih vozila.