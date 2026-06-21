Izrael neće praviti kompromise kada je reč o sprečavanju Irana da nabavi nuklearno oružje, niti će odustati od vojnog pritiska na Hezbolah, ponovio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Ovakva reakcija usledila je u trenutku kada razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj izazivaju zabrinutost u Jerusalimu zbog potencijalnih ograničenja slobode delovanja izraelske vojske, preneo je Tajms of Izrael.

"Što se tiče Irana: kakvi god diplomatski događaji da se dese, neću dozvoliti Iranu da nabavi nuklearno naoružanje. Sve dok sam ja premijer Izraela, to se neće dogoditi", rekao je Netanjahu tokom govora na komemoraciji povodom pedesete godišnjice smrti svog brata Jonija Netanjahua, koji je poginuo predvodeći elitnu jedinicu u akciji spasavanja talaca u Entebeu.

Odbrana nacionalnih interesa i vojne operacije

Netanjahu je naglasio da je ovoj misiji posvetio život i istakao da Izrael čvrsto stoji u odbrani svojih vitalnih nacionalnih interesa. On je ponovio tvrdnju da je pokrenuo vojne kampanje protiv Irana tokom protekle godine kako bi uklonio neposrednu pretnju od uništenja.

"Da nismo delovali, oni bi već imali nuklearne bombe u svom posedu i upotrebili bi ih", naveo je izraelski premijer.

Prisustvo u južnom Libanu

Govoreći o situaciji na severnoj granici i delovanju Hezbolaha, Netanjahu je poručio da Izrael neće odustati od postignutih rezultata na terenu.

"Ostaćemo u bezbednosnoj zoni u južnom Libanu onoliko dugo koliko bude potrebno da zaštitimo stanovnike severa i sve građane Izraela od napada Hezbolaha. Kao premijer Izraela, insistiram na ovome nedvosmisleno i ništa to neće promeniti", zaključio je Netanjahu.