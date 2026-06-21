Srbija se danas nalazi na udaru pravih letnjih vrućina. U Vojvodini, kao i na istoku i jugoistoku zemlje, temperatura je već dostigla 35 stepeni, a osećaj toplote dodatno pojačavaju sparina i slab vetar.

I dok je širom zemlje vedro, u ovom času jakog razvoja oblačnosti ima u Banatu, na istoku Srbije i u delovima centrlane Srbije, uz lolakalno veoma obilne pljuskove, jake gromove, olujni vetar, lokalno i grad.

Ovi grmljavinski procesi premeštaju se u severnoj visinskoj struji prema jugu.

Telegraf