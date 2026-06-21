Kineske vlasti danas su pozvale na pojačane mere predostrožnosti protiv planinskih bujica, izlivanja srednjih i malih reka, kao i poplava u gradovima, jer se u naredna tri dana očekuju obilne padavine u više regiona, prenose mediji u toj zemlji. 

Državni štab za kontrolu poplava i pomoć u slučaju suše i Ministarstvo za vanredne situacije održali su danas zajedničke konsultacije sa još nekoliko nadležnih ministarstava kako bi koordinirali napore u ključnim regionima, javila je agencija Sinhua. 

Na sastanku je konstatovano da je reka Liuđang u slivu Biserne reke izazvala prvu veću poplavu ove godine i da je potrebno da vojska i druge službe urade sve kako bi sprečile katastrofalne posledice. 

Od danas se prognoziraju  obilne padavine, uz lokalno izražene ekstremne pljuskove, koje će pogoditi delove jugozapadne i južne Kine, uključujući regione između reka Jangce i Huai, ravnicu Đanghan i područja južno od reke Jangce. 

Lokalne vlasti su pozvane da pojačaju praćenje situacije, kao i da pojačaju aktivnosti ranog upozoravanja i blagovremeno aktiviraju, ili prilagode reagovanje u vanrednim situacijama, navedeno je na sastanku. 

Zvaničnici su ukazali da prioritet treba dati sprečavanju planinskih bujica, geoloških katastrofa i izlivanja srednjih i malih reka. 

Predstavnici nadležnih službi istakli su da takođe treba uložiti napore u zaštitu od poplava u gradovima i na poljoprivrednom zemljištu, uz blagovremenu evakuaciju ljudi u područjima visokog rizika. 

Na sastanku je doneta odluka da se zadrži 4. stepen u sistemu reagovanja u vanrednim situacijama za regije ĐijangsuAnhuiĐijangsiHubejHunanGuangsiČongćing i Guidžou. 

Istovremeno, ova mera je  ukinuta za provincije DžeđangGuangdong i Junan, navedeno je iz Ministarstva za prirodne resurse i bezbednost (MEM). 

Kina ima četvorostepeni sistem reagovanja u vanrednim situacijama, pri čemu je nivo 1 najteži, podsetila je agencija. 