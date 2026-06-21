Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana osuđeni su na propast, a Bliski istok se nalazi na pragu novog, još intenzivnijeg rata, izjavio je uticajni američki senator Lindzi Grejem nakon sastanka sa predsednikom Donaldom Trampom.

Grejem je otkrio da je u petak proveo čak četiri i po sata u Beloj kući raspravljajući sa Trampom o novom sporazumu sa Iranom, ali je izrazio izuzetan skepticizam prema mirnom ishodu situacije.

- Ovo je poslednji pokušaj diplomatskog rešenja. Mislim da on neće uspeti - bio je jasan senator Linzi Grejem.

Plan Pentagona: Radikalno preuzimanje kontrole nad moreuzom

koliko pregovori Amerike i Irana zvanično propadnu, Grejem je najavio radikalne vojne i ekonomske poteze koje administracija u Vašingtonu planira da sprovede u jednom od najvažnijih svetskih plovnih puteva.

- Evo šta mislim da će se sledeće dogoditi. Ako ovaj sporazum propadne, predsednik Tramp će silom preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom. Naplaćivaćemo prolaz svima koji tuda prolaze kako bismo pokrili troškove ove vojne operacije... Ako Iran pokuša da ospori kontrolu Sjedinjenih Država nad Ormuzom, uništićemo ih - poručio je Grejem.

Tramp potvrdio pretnje Teheranu

Ove ratoborne najave američkog senatora stižu neposredno nakon što je i sam Donald Tramp javno potvrdio da je poslao direktno i oštro upozorenje vlastima u Teheranu.

Američki predsednik je istakao da je Iran zvanično obavešten o katastrofalnim posledicama koje će snositi u slučaju bilo kakvog pokušaja blokade ili zatvaranja Ormuza, dodavši da Bela kuća uveliko razmatra opciju uspostavljanja trajne vojne kontrole nad ovim strateškim prolazom kroz koji prolazi petina svetske nafte.

Ovakav razvoj događaja preti da ionako napetu situaciju na Bliskom istoku pretvori u sukob nepredvidivih razmera koji bi mogao u potpunosti da parališe globalno energetsko tržište.