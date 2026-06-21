U jednom od proizvodnih pogona unutar industrijskog grada Ras Lafan u Kataru došlo je do unutrašnje eksplozije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova ove zemlje.

Ekipe civilne odbrane i dežurne vatrogasne jedinice odmah su upućene na lice mesta nakon eksplozije kako bi lokalizovale incident i osigurale bezbednost kompleksa, prenosi Peninsula.

Prema zvaničnim informacijama nadležnih organa, u eksploziji nema povređenih osoba, a takođe nisu zabeležena nikakva curenja opasnih materija ili energenata.

Strateški energetski čvor pod kontrolom

Industrijski grad Ras Lafan, smešten oko 80 kilometara severno od glavnog grada Dohe, predstavlja najvažnije energetsko čvorište Katara.

To je jedan od najvećih svetskih kompleksa za proizvodnju, preradu i izvoz tečnog prirodnog gasa (LNG) i gasnih derivata.

Upravo zbog strateškog značaja ovog mesta za globalno tržište energenata, svaka vanredna situacija u Ras Lafanu privlači veliku pažnju.

Brza i efikasna reakcija katarskih spasilačkih službi sprečila je širenje incidenta, a postrojenja nastavljaju rad pod strogim bezbednosnim protokolima dok se vrši detaljna istraga o uzrocima unutrašnje eksplozije.