Većina Amerikanaca želi završetak rata u Iranu, ali istovremeno smatra da Sjedinjene Američke Države nisu ostvarile ključne strateške i ekonomske ciljeve, pokazuje anketa CBS News i YouGov.

Prema anketi, 69 odsto ispitanika smatra da iranski nuklearni program nije trajno zaustavljen, dok je 59 odsto izjavilo da je "gotovo sigurno" da Iran i dalje predstavlja bezbednosnu pretnju u regionu.

Manji broj Amerikanaca (22 odsto) navodi da SAD ostvaruju prednost u okviru aktuelnog sporazuma, dok 26 odsto ispitanika smatra da SAD nisu učinile iranski narod bezbednim i slobodnim, a 21 odsto da nisu uspostavile proamerički kurs u toj zemlji.

Istraživanje pokazuje da Amerikanci ocenjuju da rat u Iranu nije bio uspešan u ostvarivanju američkih interesa u oblasti vojnih operacija (38 odsto), strateških interesa (45 odsto) i ekonomskih interesa (47 odsto).

Četiri od deset republikanaca smatra da sukob treba da se nastavi dok Iran ne napravi dodatne ustupke, piše CBS News.

Republikanci, prema anketi, takođe smatraju da nije prihvatljivo da sadašnji režim ostane na vlasti u Iranu.

Ispitanici su podeljeni u proceni da li su SAD trajno zaustavile iranski nuklearni program ili sprečile Iran da preti regionu, kao i oko toga da li dogovor predstavlja nerešen ishod ili su SAD ostvarile prednost.

Oko 64 odsto ispitanika navodi da administracija nije u potpunosti predvidela reakciju svetske ekonomije, 66 odsto ispitanika smatra da je administracija Donalda Trampa potpisala sporazum radi okončanja sukoba, a ne zato što su prethodno ostvareni postavljeni ciljevi.

Kada je reč o cenama goriva, 42 odsto ispitanika očekuje da će cene u SAD pasti u narednim nedeljama, 35 odsto da će ostati iste, dok 23 odsto smatra da će porasti.

Ipak, značajan deo javnosti (40 odsto) smatra da će Iran nastaviti da predstavlja pretnju i blokira Hormuški moreuz.

Nešto više od trećine ispitanika smatra da je Iran sada slabiji, dok isto toliko smatra da je pozicija Irana nepromenjena u odnosu na period pre sukoba.