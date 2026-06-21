U stanu u Ulici Vladislava Tomanovića na Voždovac pronađeno je telo starijeg muškarca, a prema nezvaničnim informacijama, reč je o osobi rođenoj 1939. godine.

Kako se saznaje, postoji sumnja da je smrt nastupila pre više od deset dana, zbog čega će tačno vreme i uzrok smrti biti utvrđeni daljom istragom i obdukcijom, ukoliko bude naložena.

Na licu mesta intervenisali su pripadnici policije i ekipa Hitne pomoći, koji su obavili uviđaj i preduzeli neophodne mere radi rasvetljavanja svih okolnosti događaja.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku smrti, niti o tome da li postoje sumnje na nasilnu smrt.

Više detalja biće poznato nakon završetka istrage nadležnih organa.

Alo/ Kurir