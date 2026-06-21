Posle jednog od najozbiljnijih bezbednosnih incidenata koji su poslednjih godina pogodili rusku prestonicu, pažnja međunarodne javnosti usmerena je na reakcije koje su usledile iz Moskve.

Događaj je izazvao talas komentara u zapadnim medijima, a posebno su odjeknule izjave koje su usledile iz vrha ruske diplomatije.

Britanski Daily Express analizirao je nastup ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova nakon što je Moskva bila meta, kako se navodi, najvećeg napada dronovima do sada. Prema navodima lista, jedna od glavnih meta bio je Moskovski naftni prerađivački zavod.

U tekstu britanskog izdanja ocenjuje se da je Rusija uputila veoma ozbiljno upozorenje NATO-u. Autori navode da je Lavrov nagovestio mogućnost da bi aktuelna situacija mogla da izmakne kontroli i preraste u nuklearni Treći svetski rat.

Posebnu pažnju britanski novinari posvetili su njegovim kritikama na račun evropskih država. Lavrov je optužio evropske zemlje da gaje ambicije širenja uticaja, tvrdeći da žele da apsorbuju Ukrajinu i Moldaviju, kao i da uključe Jermeniju u sopstvenu sferu uticaja.

Nakon tih optužbi, šef ruske diplomatije upozorio je na odgovor Moskve na napade izvedene na ruskoj teritoriji. Prema njegovim rečima, ruske snage će ubuduće redovno izvoditi masovne grupne udare na ciljeve čije stanje direktno utiče na borbenu spremnost Ukrajine.

„Sada ćemo redovno sprovoditi masovne grupne udare po ciljevima čije stanje direktno utiče na borbenu gotovost Ukrajine. To je zadatak koji je postavio Vrhovni komandant“, rekao je Lavrov.

Daily Express ocenjuje da su njegove poruke zvučale veoma zabrinjavajuće. Kako navodi britanski list, Lavrov je praktično poručio da će Rusija odgovarati na napade na svoju teritoriju, dok su njegove izjave predstavljene kao ozbiljno upozorenje na mogućnost dalje eskalacije.

Britanski novinari zaključuju da bi, ukoliko se trenutna kriza dodatno produbi, svet mogao da se nađe na ivici Trećeg svetskog rata.