Saborski poslanik iz Domovinskog pokreta (DP) i bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro opet je apevao pesmu o atentatu u Narodnoj skupštini u Beogradu 20. juna 1928. godine.

Snimak je okačio na društvenu mrežu Fejsbuk. On je zapevao:

- Puniša tri metka ispali, Pavla ubi, a Stjepana rani. Ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića. Zakukala ptica kukavica, zaplakala majka Hrvatica - pevao je Dabro na snimku.

U opisu snimak napisao je:

- Na molbu brojnih hiljada pratilaca, ponovno pevam deo stihova pesme u spomen na braću Radić i tragični atentat u Beogradu. Neka se ne zaboravi - napisao je Dabro na Facebooku.

Podsećanja radi, Josip Dabro istu pesmu pevao je i sredinom februara na pokladnom jahanju u Komletincima.

Tada je, međutim, ubacio stihove "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", koji se odnose na Antu Pavelića, sahranjenog u Madridu. Zbog pevanja spornih stihova izrečena mu je novčana kazna od 700 evra.

Takođe, kako podseća portal Index.hr, početkom maja na osječkom Opštinskom sudu počelo je suđenje Dabri za povredu prava deteta i nezakonito posedovanje oružja i eksploziva.

Osječko Opštinsko državno tužilaštvo Dabru tereti da je, u periodu od 2020. do 2024., detetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu i rastavljanje i čišćenje oružja, čime je ugrozio detetovu sigurnost i izložio ga opasnosti.

Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog porekla, iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, kao i za posedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu.