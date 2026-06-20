Šef Bele kuće je dočekao isporuku luksuznog aviona tipa "boing 747" u vazduhoplovnoj bazi Endruz nedaleko od Vašingtona, gde se pojavio izlazeći iz letelice i silazeći niz stepenice.

Avion, ofarban u crvenu, belu i tamnoplavu boju, što predstavlja odstupanje od svetloplave šeme na prethodnom modelu, koristiće se tokom događaja kojim će biti obeležen veliki jubilej američke države.

"Niko ne može da nadmaši ovaj avion i tako treba da bude kada je reč o našoj zemlji. Niko mu nije ni blizu", rekao je Tramp.

Dodao je da će avion predvoditi svečani prelet iznad Vašingtona 4. jula, u kojem će učestvovati i druge vojne letelice.

"Biće to prizor kakav do sada nismo videli", poručio je Tramp.

"Najbolji i najveći"

Tramp je više puta hvalio novi avion, nazivajući ga "najvećim i najboljim u svakom pogledu".

"Biće to leteća Bela kuća na nivou luksuza kakav niko do sada nije video", dodao je Tramp.

Nagovestio je da je povratak sa samita G7 u Francuskoj ove sedmice verovatno poslednji put da koristi postojeću predsedničku flotu.

Avion vredi oko 400 miliona dolara, a troškovi prepravke su papreni

Vrednost aviona procenjuje se na oko 400 miliona dolara, ali se smatra da je američka vlada potrošila znatno više kako bi ga prilagodila predsedničkoj upotrebi.

Prema procenama stručnjaka iz vazduhoplovne industrije, troškovi prepravki i bezbednosnih unapređenja mogli bi da premaše milijardu dolara.

Američko vazduhoplovstvo saopštilo je da će nova letelica uskoro početi probne letove koji predstavljaju "završni ispit" svih modifikacija.

Prema oceni američkog ratnog vazduhoplovstva, nova letelica trebalo bi da "rastereti postojeću flotu" koja se koristi za prevoz predsednika.

Oznaka "Air Force One" koristi se za bilo koji avion u kojem se u tom trenutku nalazi predsednik SAD. Trenutno se za tu namenu koriste dve letelice tipa "boing 747".

Poklon koji je izazvao brojne polemike

Luksuzni avion trebalo bi da premosti period između dva modifikovana aviona "boing 747-200", koji služe kao "Air Force One" još od 1990. godine, i dve nove letelice koje kompanija "Boing" trenutno preuređuje, a čija isporuka kasni oko dve godine.

Kašnjenja su posebno frustrirala Trampa nakon što je saznao da novi avioni možda neće biti završeni pre isteka njegovog mandata 2029. godine.

Tada je usledio potez Katara, koji je prošle godine Pentagonu poklonio novi avion.

Učešće Katara u ovom projektu izazvalo je oštre kritike i republikanaca i demokrata, koji su ocenili da je prihvatanje tako vrednog poklona od strane države neprimereno i da otvara bezbednosna i etička pitanja.

Bela kuća je odbacila etičke, pravne i bezbednosne primedbe zbog prihvatanja poklona vrednog 400 miliona dolara od strane druge države.

Na pitanje šta će biti sa dva 35 godina stara predsednička aviona, Tramp je odgovorio: "Malo ćemo ih srediti, ne kao ovaj avion, i smestićemo ih u muzeje. To su sjajni avioni i važan deo istorije".

(RTS)

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