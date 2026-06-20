Potres je registrovan u 11.23 časova po našem vremenu, a dogodio se na dubini od 40 kilometara.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povređenima. Nadležne službe prate situaciju, dok se očekuje više informacija ukoliko budu prijavljene posledice zemljotresa.

Prema podacima seizmoloških službi, epicentar je bio na području ostrva Evija. Građani Srbije informacije o seizmičkim aktivnostima mogu pratiti i putem izveštaja Republičkog seizmološkog zavoda.

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