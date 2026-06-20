Ukupno 103 poslanika potpisala su zahtev da Starmer postavi vremenski okvir za "svoj odlazak".

Među onima koji su se priključili pozivima za njegovu smenu je i Fabian Hamilton, dugogodišnji poslanik koji je do sada ostao lojalan premijeru uprkos slabijim rezultatima na lokalnim izborima.

Hamilton je poručio da bi Starmer trebalo da predstavi plan tranzicije vlasti i omogući promene koje, prema njegovim rečima, stranka mora da sprovede.

Pozivi na ostavku dodatno su pojačani nakon izborne pobede Endija Bernama u Mejkerfildu, koji se smatra potencijalnim izazivačem za lidersku poziciju u Laburističkoj stranci.

Bernamovi saveznici, uključujući pojedine poslanike i stranačke organizacije, pozvali su na "prenos vlasti".

U poslednjim danima i članovi kabineta sve otvorenije govore o potrebi za promenom, a među njima je i britanska ministarka saobraćaja Hajdi Aleksander, koja se pridružila zahtevima za reorganizaciju rukovodstva.