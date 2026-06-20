"Zloglasni 'sporazum' između SAD i Irana je ipak postignut. Ako ostavimo po strani verbalnu prepirku, svima je postalo očigledno da Teheran, blago rečeno, nije izgubio ovaj rat od Vašingtona, uprkos atentatu na šefa iranske države i razornim raketnim napadima“, izjavio je Dmitrij Medvedev.

On je napomenuo da je "treći učesnik – Izrael – uvređen u svojim očekivanjima potpunog poraza iranskog političkog režima, što znači da će se osvetiti, a Tramp ne može ništa da učini povodom toga“.

"Nestabilni sporazum između Irana i SAD lako se može narušiti novim udarima na Liban ili drugim provokacijama. A to je upravo ono što je potrebno Netanjahuovom kabinetu, koji opstaje zahvaljujući ratu“, objasnio je Medvedev.

"Ormuski moreuz se zaista pretvorio u persijsko nuklearno oružje, kao što sam napisao 8. aprila. I biće iskorišćeno“, zaključio je političar.