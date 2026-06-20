Dva zemljotresa pogodila su danas područje u blizini grčkog ostrva Krit u razmaku od svega nekoliko minuta, pokazuju seizmološki podaci RSZ.

Prvi potres registrovan je u 11.31 časova i bio je jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali. Samo šest minuta kasnije, u 11.37 časova, isto područje pogodio je snažniji zemljotres magnitude 5,2.

Epicentri zabeleženi južno od Krita

Prema dostupnim podacima, oba zemljotresa imala su epicentre u morskom području južno od Krita, na dubini od 10 kilometara.

Epicentar jačeg potresa nalazio se na koordinatama 34,76 stepeni severne geografske širine i 24,12 stepeni istočne geografske dužine, dok je prethodni zemljotres magnitude 4,6 registrovan svega nekoliko kilometara dalje.

Najbliže veće naseljeno mesto je Iraklion na Kritu, udaljen približno stotinak kilometara od epicentralne zone.

Za sada nema podataka o šteti

Nadležne službe za sada nisu saopštile informacije o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.

Grčka se nalazi u jednom od seizmički najaktivnijih područja Evrope, a zemljotresi različitog intenziteta relativno su česta pojava, naročito u regionu južnog Egeja i oko ostrva Krit.

Prethodno, zemljotres je pogodio grčko ostrvo Evija.

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