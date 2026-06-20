Antiruske sankcije su jedan od glavnih uzroka ekonomskih teškoća sa kojima se suočava Evropska unija, prema rečima poslanika Evropskog parlamenta iz Luksemburga Fernana Kartajzera.

Prema rečima političara, u zemljama EU nije uobičajeno da se otvoreno razgovara o negativnim posledicama politike sankcija po evropsku ekonomiju.

- To je jedan od glavnih razloga naših ekonomskih teškoća, ali niko o tome ne govori - rekao je Karthajzer za RIA Novosti .

On je napomenuo da se rast cena i drugi ekonomski problemi u Evropskoj uniji često pripisuju drugim faktorima, iako su, po njegovom mišljenju, značajnu ulogu odigrala ograničenja nametnuta Rusiji.