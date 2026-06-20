En Hatavej i njen suprug Adam Šulman već imaju dva sina, Džonatana i Džeka, pa je vest o trećoj bebi donela sreću za celu porodicu. Zvezda filma „Majka Marija” 43, očekuje svoju treću bebu sa suprugom Adamom Šulmanom. Lep vesti je podelila video na svom Instagramu, objavljujući uzbudljivu vest.

Hatavej i njen suprug Šulman već su roditelji sinova Džonatana (10) i Džeka (6). Glumica iz filma „Đavo nosi Pradu 2” i njen suprug Šulman venčali su se 2012. godine, a svoju porodicu su proširili nekoliko godina kasnije. Postali su roditelji 2016. godine kada su poželeli dobrodošlicu sinu Džonatanu, a kasnije, 2019. godine, porodici su prošili rođenjem i sina Džeka.

Čuvena glumica koja će glumiti Odisejevu ženu Penelope u filmu Odisej, rekla je prošlog maja u intervjuu za Elle's Summer 2026 The Epic Issue da su njeni sinovi "u zaista zabavnoj zoni u kojoj svi vole da se druže zajedno, što se, koliko ona razume, može promeniti".

Istakla je kroz smeh: "Pa, uvek ćemo voleti da se družimo sa njima, ali njihova osećanja prema nama mogu se promeniti“, pa poručila: "Adam i ja uživamo. Divno se provodim sa svojom porodicom, živim u gradu svojih snova, a posao izgleda ide zaista, zaista dobro".

En Hatavej koju je magazin People ranije ove godine proglasio za najlepšu ženu na svetu, često se proteklih meseci viđala na crvenom tepihu, očigledno je skrivala trudnički stomak, a nakon niza premijera filmova "Devil wears Prada 2" i "Mother Mary" u aprilu napravila je pauzu.

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Proteklog maja, Hatavej je intervjuisana za El za letnje izdanje „The Epic Issue” za 2026. godinu i dala je retke detalje o životu sa svoja dva sina. Majka dvoje dece, koja će glumiti Odisejevu ženu Penelopu u svom novom filmu „Odiseja”, rekla je da su njeni sinovi „u ovoj zaista zabavnoj fazi gde svi volimo da se družimo zajedno, za šta shvatam da se može promeniti.”



„Pa, mi ćemo uvek voleti da se družimo sa njima, ali njihova osećanja prema nama bi se mogla promeniti“, rekla je uz smeh. Zbog toga je Hatavej podelila da su ona i Šulman „potpuno u sadašnjem trenutku.”



„Svi smo jednostavno u tome“, rekla je. „Adam i ja upijamo svaki trenutak. Provodim najdivnije vreme sa svojom porodicom, živim u gradu svojih snova, a posao izgleda ide zaista, zaista dobro. Tako da, prilično neskromno, sjajno se zabavljam dok sve ostalo gori“, nastavila je Hatavej.

U prošlosti, zvezda je delila da se nije osećala „potpuno prisutnom“ dok nije postala majka.

„Nisam se osećala potpuno prizemnom i potpuno prisutnom ovde dok nisam postala mama“, rekla je Hatavej za „VSŽ Magazin” u martu 2022. godine.

„Nije da mi je nedostajalo integriteta, ali to me je nateralo da želim da budem potpuno, na svakom nivou, dosledna svojoj reči.”

Dodala je: „A to je značilo prekidanje svih gluposti koje su se dešavale unutar mene. To su oni mali popusti koje ponekad dajete sebi kada znate da niste najbolja verzija sebe.”

Autor: Nikola Žugić