Prema prikazanim podacima, najizraženija religioznost zabeležena je u jugoistočnoj Evropi i na Balkanu. Na vrhu liste nalazi se Bosna i Hercegovina sa 70 odsto, dok slede Crna Gora sa 66 procenata, Severna Makedonija sa 64 i Bugarska sa 63 odsto.

Srbija je na ovoj mapi predstavljena sa 55 procenata građana koji veruju u Boga, dok je u Sloveniji taj udeo znatno manji i iznosi 30 odsto. Zanimljivo je da Hrvatska nije prikazana među zemljama obuhvaćenim podacima.

Zapad i sever Evrope znatno manje religiozni

Na drugom kraju liste nalaze se zemlje zapadne i severne Evrope. Nemačka je zabeležila najniži procenat sa svega 10 odsto, dok su odmah iza nje Švedska i Island sa po 11 procenata.

Među državama sa manjim udelom religioznog stanovništva nalazi se i Francuska, gde prema prikazanim podacima u Boga veruje 14 odsto građana.

Podaci zasnovani na reprezentativnom istraživanju

U grupi zemalja koje se nalaze u sredini liste su Poljska sa 36 odsto, Rusija sa 34, kao i Ukrajina, Italija i Španija sa po 31 procenat.

Iako su mnogi korisnici društvenih mreža izrazili sumnju u tačnost prikazanih rezultata, na mapi je navedeno da podaci potiču iz Studije evropskih vrednosti sprovedene 2017. godine.

Prema dostupnim informacijama, istraživanje je obuhvatilo reprezentativne uzorke ispitanika starijih od 18 godina u 34 evropske države.

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