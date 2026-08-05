Oglas za prodaju takozvanog „kraljevskog nameštaja“ iz Srbije, sa cenom od čak 25.000 evra, izazvao je lavinu komentara i nasmejao hiljade korisnika.

Objava se pojavila na Fejsbuk stranici „Čokolada Vršac“, gde je uz nekoliko fotografija stajao kratak opis: „Jedinstvena šansa! Na prodaju kraljevski nameštaj – 25.000 evra.“

Na fotografijama se vidi komplet u upečatljivoj crvenoj boji sa zlatnim detaljima, koji čine trosed, fotelje, stočić i dekorativni elementi. Dok je nekima izgled nameštaja delovao luksuzno, drugi su ostali iznenađeni visokom cenom, koja je ubrzo postala glavna tema komentara.

Korisnici društvenih mreža nisu propustili priliku da se našale. Ispod objave počele su da se nižu duhovite poruke koje su vrlo brzo privukle gotovo jednaku pažnju kao i sam oglas.

„Poštovanje, zanima me samo staklo od stola“, „Može li zamena za BMW iz 2022. godine?“, „Za ove pare može stan“, „Ovo je nameštaj za lečenje kompleksa“, samo su neki od komentara koji su nasmejali mnoge.

Bilo je i onih koji su izgled garniture povezivali sa poznatim filmskim likovima i estradnim zvezdama, pa su u šali pisali da je reč o nameštaju iz vile Tonija Montane ili da je neko „opljačkao kuću Ljube Aličića“. Jedan od komentara koji je izazvao najviše reakcija glasio je: „Ovo je Luj 678.“

Iako nije poznato da li je luksuzni komplet na kraju pronašao kupca, jedno je sigurno – oglas je postigao ono o čemu mnogi prodavci mogu samo da sanjaju. Za kratko vreme postao je viralan, privukao hiljade pregleda i pokazao da na internetu ponekad najveću pažnju ne izazove sam proizvod, već reakcije ljudi koje on pokrene.