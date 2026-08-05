Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da bi razvoj veštačke inteligencije mogao da donese dodatni zamah domaćoj ekonomiji i da će se Srbija boriti da ne zaostaje mnogo za najrazvijenijim zemljama, ocenjujući i da je sada najbolja u regionu.

"Borićemo se da ne zaostajemo mnogo za najrazvijenijim zemljama u svetu, da ih pratimo koliko možemo, ali suviše smo mi mali i nemamo dovoljno ljudskih resursa da bismo mogli da se poredimo sa najmoćnijim zemljama Evrope", odgovorio je Vučić na pitanje da prokomentariše to što je direktor Telekoma Vladimir Lučić, nakon posete Americi, rekao da bi Srbija mogla postati centar razvoja veštačke inteligencije za celu Evropu i to zahvaljujući odličnim geopolitičkim odnosima koje razvijamo na raznim stranama.

Vučić je rekao i da Srbija ima veliki potencijal u toj oblasti i da bi takav razvoj događaja svakako bio značajan, ali da je potrebno sagledati realne mogućnosti.

On je istakao da Srbija ima značajnu prednost u odnosu na zemlje regiona.

"Da li smo najbolji u regionu, u to nema nikakve sumnje", poručio je Vučić