Poznato je da je pevačica Goca Božinovska , pre braka sa Zoranom Šijanom, bila takođe u braku sa kolegom Radetom Vučkovićem sa kojim je dobila i ćerku Jelenu.

O Radetu se dosta pisalo, naročito nakon što im je ćerka kročila na estradu i oprobala se kao pevačica, ali se on nije pojavljivao u javnosti sa njima, sve do 2024. godine na jednoj domaćoj televiziji, dok ćerka Jelena tatine slike redovno je objavljuje na društvenoj mreži Instagram.

Podsetimo, Goca je Radeta, kako se pisalo, upoznala na nastupu u jednoj kafani na Ibarskoj magistrali, a ljubav je nakon toga planula.

Njihov brak je trajao tri godine, a iako su se rastali, ostali su u dobrim odnosima.

Bogata biografija

Rade Vučković je istaknuti srpski kompozitor, tekstopisac i pevač zabavne i narodne muzike, rođen 1949. godine u Kuršumliji. Autor je nekih od najvećih hitova u istoriji domaće muzike, a u javnosti je poznat i po svom burnom ljubavnom životu, uključujući brak sa pevačicom Gocom Božinovskom.

Tokom višedecenijske karijere, Rade Vučković je sarađivao sa najvećim imenima jugoslovenske i srpske estrade. Samostalno je pisao muziku i tekstove, a mnoge pesme su postale evergrin hitovi. Između ostalog, autor je pesme "S namerom dođoh u Beograd", koju je proslavio Šaban Šaulić.

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