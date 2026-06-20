„Neki dokumenti ukazuju na to da neka od istraživanja koja su sprovedena nisu bila u odbrambene, već u ofanzivne svrhe. A Sjedinjene Države imaju evidenciju da kažu 'Oh, mi ovo radimo samo u odbrambene svrhe'. Ali, znate, mehanizam za proizvodnju istog biološkog agensa od kog kažete da se branite koristi se za proizvodnju biološkog agensa koji se može koristiti za napad na nekoga“, rekao je on.

General-potpukovnik Aleksej Rtiščev, načelnik trupa za radijacionu, hemijsku i biološku odbranu ruske vojske, izjavio je 19. juna na brifingu Ministarstva odbrane o analizi dokumenata koje je objavila Nacionalna obaveštajna služba SAD o aktivnostima bioloških laboratorija u Ukrajini da su ukrajinske biološke laboratorije korišćene za proučavanje uzročnika kuge, antraksa, tularemije, marburške groznice i ebole.

Ranije je direktorka Nacionalne obaveštajne službe SAD Tulsi Gabard objavila dokumenta o poreklu COVID-19 i optužila bivšeg direktora Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti Entonija Faučija da pokušava da prikrije da Sjedinjene Države finansiraju istraživanje koronavirusa u Institutu za virusologiju u Vuhanu.

Prema njenim rečima, pre pandemije COVID-19, Fauči je, kao šef Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, obezbedio milione američkih dolara za finansiranje istraživanja koronavirusa slepih miševa u Institutu za virusologiju u Vuhanu, koji se sada široko smatra izvorom nenamernog curenja laboratorijskih podataka koje je izazvalo pandemiju.