Tokom letnjih vrućina nije problem samo visoka temperatura. Kada je vazduh pun vlage, telo se teže hladi jer znoj sporije isparava, pa se javlja osećaj težine, umora i neprijatne sparine.

Upravo zato mnogi klima-uređaji imaju funkciju koju korisnici često zanemaruju – Dry režim, odnosno opciju za odvlaživanje vazduha.

Ona nije namenjena prvenstveno jakom hlađenju, već uklanjanju viška vlage iz prostorije.

Šta radi Dry opcija na klima-uređaju?

Za razliku od klasičnog režima hlađenja, Dry funkcija prvenstveno smanjuje količinu vlage u vazduhu.

Kada je uključena, klima izvlači vlagu iz prostorije tako što je kondenzuje na unutrašnjem delu sistema, nakon čega se ona odvodi kroz uređaj.

Ventilator i kompresor obično rade manjim intenzitetom nego u standardnom režimu hlađenja, pa prostor postaje prijatniji bez agresivnog spuštanja temperature.

Zbog suvljeg vazduha mnogi imaju osećaj da je u prostoriji hladnije, čak i kada temperatura nije značajno promenjena.

Da li klima hladi kada je uključena opcija Dry?

Da, ali slabije nego kada je podešena na klasično hlađenje.

Pošto klima i dalje koristi rashladni sistem kako bi uklonila vlagu, temperatura može blago da se smanji. Ipak, glavni cilj ovog režima nije da prostor ohladi za nekoliko stepeni, već da ukloni osećaj zagušljivosti.

Zato je Dry režim posebno koristan kada nije ekstremno vruće, ali je vazduh težak i vlažan.

Kada je najbolje uključiti Dry režim?

Opcija odvlaživanja može biti korisna u sledećim situacijama:

tokom sparnih letnjih dana kada je vlaga visoka;

nakon kiše, kada vazduh postane težak;

u prostorijama gde se pojavljuje kondenzacija;

u prelaznim periodima godine kada nije potrebno jako hlađenje.

Posebno može prijati u spavaćim sobama, dnevnim boravcima i prostorijama koje se slabije provetravaju.

Može li Dry režim da smanji račun za struju?

U određenim situacijama može doprineti manjoj potrošnji, jer klima često radi manjim intenzitetom nego kada stalno hladi prostor na nisku temperaturu.

Ipak, ušteda zavisi od više faktora:

modela klima-uređaja;

spoljne temperature;

nivoa vlage u vazduhu;

dužine rada uređaja.

Ako je glavni problem sparina, a ne velika vrućina, Dry režim može biti prijatnija i racionalnija alternativa stalnom radu klime na najnižoj temperaturi.

Kako da klima radi efikasnije tokom leta?

Pored korišćenja odgovarajućeg režima, pomoći mogu i jednostavne navike:

držite zatvorene prozore dok klima radi;

spustite roletne tokom najtoplijeg dela dana;

redovno čistite filtere klima-uređaja;

ne podešavajte temperaturu prenisko, jer to povećava potrošnju.

Pravilno korišćenje klima-uređaja ne znači samo jače hlađenje – često je dovoljno ukloniti višak vlage da bi prostor postao mnogo prijatniji.