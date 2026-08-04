Mnogi veruju da je za mekano i sočno svinjsko pečenje potrebna duga marinada i mnogo začina. Međutim, iskusni domaćini često koriste jednostavan trik koji traje svega nekoliko minuta, a može doprineti da meso ostane sočnije i dobije ukusnu koricu.

Reč je o premazivanju mesa tankim slojem senfa pre pečenja – sastojku koji mnogi imaju u frižideru, ali ga retko koriste na ovaj način.

Zašto svinjetina često bude suva?

Tokom pečenja mišićna vlakna se stežu i gube deo prirodnih sokova. Ako se meso peče predugo ili na previsokoj temperaturi, lako može postati tvrdo i suvo.

Zbog toga je, osim vremena pečenja, važna i priprema mesa pre nego što uđe u rernu.

Zašto se koristi senf?

Senf ne služi samo kao začin. Njegova blaga kiselost može doprineti boljem vezivanju začina za površinu mesa, dok se tokom pečenja formira aromatična korica koja pomaže da pečenje ostane sočnije.

Ne treba brinuti zbog ukusa – nakon pečenja meso uglavnom nema izražen ukus senfa, već ostaje blaga aroma koja se lepo uklapa sa ostalim začinima.

Kako pripremiti svinjski but za pečenje

Za najbolji rezultat sledite nekoliko jednostavnih koraka:

Izvadite meso iz frižidera oko 30 do 40 minuta pre pečenja kako bi dostiglo približno sobnu temperaturu.

Dobro ga osušite papirnim ubrusom.

Posolite sa svih strana.

Premažite tankim slojem senfa – za kilogram mesa dovoljna je jedna puna kašika.

Dodajte začine po želji, poput bibera, aleve paprike, belog luka u prahu ili ruzmarina.

Senf će pomoći da se začini bolje zadrže na površini i doprineti stvaranju ukusne korice.

Koliko dugo peći svinjetinu?

Jedan od često korišćenih načina pripreme je:

prvih 15 minuta na 220 °C kako bi se formirala korica;

zatim smanjiti temperaturu na 160 °C i peći približno 50 minuta po kilogramu mesa.

Tokom većeg dela pečenja meso možete prekriti aluminijumskom folijom, a otkriti ga poslednjih 20 minuta kako bi dobilo lepu boju.

U pleh sipajte malo vode, temeljca ili belog vina. Para koja se stvara tokom pečenja može pomoći da meso ostane sočnije, a istovremeno olakšava čišćenje rerne.

Nemojte seći meso odmah nakon pečenja

Jedna od najčešćih grešaka je sečenje mesa čim izađe iz rerne.

Ostavite pečenje da odmori najmanje 10 do 15 minuta. Za to vreme sokovi će se ravnomernije rasporediti unutar mesa, pa će svaki komad biti mekši i sočniji.

Prilikom sečenja, kriške secite poprečno na vlakna. Tako će meso biti mekše i prijatnije za jelo.

Najčešće greške pri pečenju svinjetine

Ako želite da pečenje svaki put uspe, izbegavajte ove greške:

stavljanje hladnog mesa direktno u rernu;

preskakanje odmora nakon pečenja;

pečenje na previsokoj temperaturi tokom celog procesa;

predugo pečenje, zbog kojeg meso gubi sočnost.

Uz nekoliko jednostavnih koraka i malo strpljenja, svinjski but može ostati mekan, sočan i pun ukusa, bez komplikovanih marinada i skupih sastojaka.