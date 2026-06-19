Ekvadorski državljanin, za kog policija tvrdi da je predvodio frakciju jedne od najstrašnijih kriminalnih bandi u zemlji, ubijen je vatrenim oružjem dok je izlazio sa aerodroma u Gvajakilu, najvećem gradu Ekvadora.

Sigurnosne kamere prikazuju dvojicu mladića koji čekaju ispred dolaznog terminala, držeći plišane igračke i cveće, pre nego što jedan od njih prilazi žrtvi, izvlači pištolj iz iza plišanog medvedića i puca mu iz neposredne blizine.

Policija je privela dvojicu tinejdžera u vezi sa ovim zločinom, koji je poslednji u nizu nasilja bandi koje potresa zemlju.