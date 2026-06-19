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Moda bivše Jugoslavije: Sećate li se obuće bez koje leto nije moglo da prođe?
Jugoplastikine sandale, borosane, klompe i gumene sandale obeležile su leta širom bivše Jugoslavije.
Udarno! VJT pronašlo dokaze da je laž o zvučnom topu planirana još u januaru, mesec i po dana pre blokaderskog skupa 15. marta!Prethodna vest
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