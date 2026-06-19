Danas su radnje prepune modernih patika, trendi sandala i papuča na svakom koraku, ali mnogi će priznati da letnja obuća nekada nije bila stvar mode, već udobnosti, trajnosti i praktičnosti. A upravo zato neki modeli iz vremena bivše Jugoslavije i danas bude posebnu nostalgiju.

Mnogima su prvo na pameti legendarne Jugoplastikine sandale, koje su nekada bile nezaobilazan deo letnje garderobe. Nosili su ih gotovo svi - od dece koja su jurila po dvorištu do odraslih na plaži, pijaci ili u svakodnevnim obavezama. Nisu bile luksuzne, ali su bile gotovo neuništive.

Posebno mesto zauzimaju i čuvene borosane, obuća koja je obeležila generacije žena. Prvobitno su bile namenjene medicinskim radnicima i ženama koje su ceo dan provodile na nogama, ali su vremenom postale sinonim za udobnost. Mnoge ih i danas pamte kao najudobniju obuću koju su ikada nosile.

Tu su i klompe, koje su se nosile od proleća do jeseni. Jednostavne, praktične i izdržljive, bile su omiljen izbor u domaćinstvima širom regiona. Često bi jedan par trajao godinama.

Leti su nezaobilazne bile i gumene sandale, posebno za odlazak na more, bazen ili reku. Gotovo svako dete imalo je bar jedan par. Uz njih su popularne bile i špagerice, lagana obuća savršena za visoke temperature.

Za razliku od današnje mode koja se menja iz sezone u sezonu, nekadašnja obuća trajala je mnogo duže. Često su se isti parovi nosili godinama, pa čak i prosleđivali mlađima u porodici.

Zanimljivo je da se mnogi od ovih modela danas vraćaju na velika vrata u modernim kolekcijama, samo u osveženom izdanju. Trendovi se menjaju, ali jedno ostaje isto — leti svi tražimo isto: udobnu, laganu i prozračnu obuću koja može da izdrži ceo dan.