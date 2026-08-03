Britanska farmaceutska kompanija Astra Zeneka vodi pregovore o mogućem spajanju sa američkom kompanijom Bristol Myers Squibb (BMS), a potencijalni posao procenjuje se na gotovo 400 milijardi dolara. Vest je izazvala snažne reakcije na tržištu, pa su akcije Astra Zeneke tokom dana pale za oko šest odsto.

Ukoliko dve kompanije postignu dogovor, bila bi to jedna od najvećih transakcija u istoriji farmaceutske industrije, sa potencijalom da značajno promeni raspored snaga među vodećim svetskim proizvođačima lekova.

Prema dostupnim podacima, tržišna vrednost Astra Zeneke iznosi oko 196 milijardi funti, odnosno približno 264 milijarde dolara, dok je Bristol Myers Squibb procenjen na oko 133 milijarde dolara.

Nastala bi četvrta najveća farmaceutska kompanija na svetu

Eventualnim spajanjem dve kompanije formirala bi se četvrta najveća farmaceutska grupa na svetu prema tržišnoj kapitalizaciji. Takav potez dodatno bi ojačao njihov položaj na globalnom tržištu i mogao da utiče na budući razvoj sektora, posebno u oblastima u kojima obe kompanije već imaju značajno prisustvo.

Ipak, investitori su vest dočekali sa dozom opreza. Velika korporativna spajanja često nose izazove koji se odnose na objedinjavanje poslovanja, usklađivanje organizacione strukture i korporativne kulture, kao i ostvarivanje planiranih finansijskih i operativnih koristi.

Regulatori bi mogli detaljno da analiziraju transakciju

Jedno od ključnih pitanja u slučaju realizacije ovog dogovora biće stav regulatornih tela za zaštitu konkurencije.

Kako su i Astra Zeneka i Bristol Myers Squibb među vodećim kompanijama u oblasti razvoja onkoloških terapija, očekuje se da bi nadležne institucije detaljno analizirale uticaj eventualnog spajanja na tržišnu konkurenciju i dostupnost pojedinih lekova.

Takve provere predstavljaju uobičajen deo postupka kod velikih međunarodnih akvizicija, naročito kada se radi o kompanijama koje zauzimaju značajan tržišni udeo u istoj oblasti poslovanja.

Moguće posledice i za Londonsku berzu

U slučaju da dođe do spajanja, Astra Zeneka bi postala ubedljivo najveća kompanija u sastavu indeksa FTSE 100 na Londonskoj berzi.

Istovremeno, deo analitičara izražava zabrinutost da bi poslovni fokus kompanije mogao dodatno da se premesti ka Sjedinjenim Američkim Državama. Takva očekivanja dodatno su pojačana nakon nedavnog direktnog listiranja akcija kompanije u Njujorku.

Ukoliko bi se taj scenario ostvario, London bi mogao da izgubi deo značaja kao finansijski centar za jednu od svojih najvećih kompanija, dok bi američko tržište dobilo još veću ulogu u njenom budućem poslovanju, piše Telegraf