Beogradsko naselje Karaburma jutros je bilo pod opsadom policije nakon što je u potkrovlju jednog objekta pronađeno telo G. R. (73). Na mestu događaja satima su radili pripadnici policije i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji utvrđuju sve okolnosti ovog zločina.

Vest o smrti poznatog komšije potresla je stanovnike kraja, koji za njega imaju samo reči hvale.

- U početku smo mislili da je preminuo prirodnom smrću. Tek kasnije smo saznali da se radi o ubistvu. Hitna pomoć je došla ujutru i mogla je samo da konstatuje smrt. Posle smo čuli strašne detalje, da je bio vezan i da nije mogao da pozove pomoć - ispripričala je jedna stanarka vidno uznemirena za Kurir.

Prema rečima meštana, nastradali muškarac godinama je držao prodavnicu voća, dok je u potkrovlju objekta boravio i čuvao lokal.

- Bio je vredan i pošten čovek. Ovde ga je svako znao. Živeo je sam i ništa nije ukazivalo na to da bi mogao da postane žrtva ovako brutalnog zločina. Deluje da je počinilac tačno znao šta radi - dodaje sagovornica za Kurir.

Istraga je u punom jeku, a prema nezvaničnim saznanjima, policija traga za mlađom ženskom osobom koja je, navodno, boravila u potkrovlju zajedno sa G. R. Prema istim informacijama, njeno kretanje zabeležile su sigurnosne kamere.

Telo muškarca pronađeno je na dušeku u potkrovlju. Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, ruke su mu bile vezane iza leđa pertlama.

Istražitelji proveravaju više mogućih motiva, a jedna od radnih verzija jeste da je zločin počinjen iz koristoljublja.

- Postoje indicije da je žrtva opljačkana. Nedavno je prodao stan za oko 180.000 evra, a tokom uviđaja pronađen je sef koji je bio otvoren i prazan - navodi izvor upoznat sa slučajem za Kurir.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, telo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu, gde će obdukcijom biti utvrđeni tačan uzrok smrti, vreme nastupanja smrti, kao i rezultati toksikološkihn analiza.