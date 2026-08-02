Stanovnik sela Lajinge, Ahmed Rufai rekao je za Rojters da je šest članova jedne porodice izgorelo život, nakon što su napadači zapalili njihovu kuću.

Naoružani ljudi ušli u selo Lajinge oko 23.00 sata u subotu i vršili su teror nad stanovnicima do oko 3.00 sata jutros, rekli su lokalni stanovnici.

"Ubili su najmanje 12 ljudi, ranili još četiri, oteli žene i decu nakon što su ukrali mnogo stoke", rekao je žitelj tog sela Auval Hasan za Rojters telefonom.

U nigerijskoj državi Sokoto su relativno česti napadi teško naoružanih bandi koje pljačkaju sela, kidnapuju stanovnike radi otkupa i kradu stoku.

Portparol policije Sokoto Ahmed Rufai je izjavio da policija sprovodi istragu.

Napad se dogodio nedelju dana nakon što su banditi ubili najmanje 24 farmera u susednoj nigerijskoj državi Zamfara, prenosi Tanjug.

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