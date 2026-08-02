Jedina mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi da bude zatvorena duže od mesec dana, zbog pada nivoa Dunava, izjavio je danas mađarski premijer Peter Mađar.

Mađar je za televiziju RTL rekao da predstoji pet najzahtevnijih dana, zbog pada nivoa Dunava, i da je neposredni prioritet prevazilaženje ove krize, prenosi MTI.

Mađarski premijer je naveo da je danas u 1.30 sati ugašena pretposlednja turbina u nuklearnoj elektrani, i da je proizvodnja električne energije smanjena sa 2.000 megavata (MW) na samo 240 MW.

"Sada se suočavamo sa neviđenom energetskom krizom" rekao je Mađar i dodao da ovakve situacija sa vodostajem Dunava ili temperaturama, "nikada ranije nisu viđeni, ni blizu".

Mađar je ranije rekao da bi nuklearna elektrana Pakš mogla danas ili sutra, prvi put u svojoj 44-godišnjoj istoriji, u potpunosti da obustavi proizvodnju električne energije ukoliko vodostaj Dunava, koji je trenutno na rekordno niskom nivou i iznosi minus 133 centimetra, padne na minus 134 centimetara, prenosi Tanjug.