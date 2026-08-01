Američki vojni vrh upozorio je Pentagon da raspoložive pomorske snage više ne omogućavaju istovremeno održavanje svih prioritetnih misija.

Prema navodima američkih zvaničnika, intenzitet aktuelnih operacija dodatno opterećuje mornaricu i otvara pitanje raspodele ograničenih vojnih resursa.

General Aleksus Grinkevič, komandant Evropske komande SAD, privatno je upozorio Pentagon da nema dovoljno mornaričkih snaga za nastavak zaštite Izraela od balističkih raketa.

Kako prenosi list The Washington Post, on je u pisanom obaveštenju najvišim zvaničnicima Ministarstva odbrane naveo da će, ukoliko ne dobije još jedan razarač američke mornarice, morati da bira između odbrane teritorije Sjedinjenih Država i nastavka zaštite Izraela.

Predstavnik Ministarstva odbrane SAD ocenio je da ovo nije prvo upozorenje visokih vojnih komandanata koji ukazuju na rizike kojima Vašington mora da posveti pažnju. On je dodao da su ovakve situacije moguće kada različite komande konkurišu za ograničene vojne resurse i naoružanje.

Upozorenje je usledilo u trenutku kada su gotovo svakodnevni napadi obnovljeni nakon neuspeha mirovnih pregovora između Vašingtona i Teherana. Prema navodima lista, intenzitet operacije iscrpeo je američke zalihe ključnog odbrambenog naoružanja.

Američki razarači u istočnom delu Sredozemnog mora već godinama učestvuju u protivraketnoj zaštiti Izraela. Oni su obarali projektile lansirane ka Izraelu ne samo iz Irana već i od jemenskih Huta.

Evropska komanda SAD koordinira vojne operacije u Sredozemlju, ali istovremeno mora da održava spremnost za, kako navodi list, svaki mogući ruski upad na teritoriju NATO-a. U tekstu se dodaje i da Rusija predstavlja pretnju balističkim raketama koje mogu da dosegnu kontinentalni deo Sjedinjenih Država.

Predstavnici Pentagona naveli su da američka mornarica raspolaže sa pet razarača koji operišu iz baze Rota u Španiji, dok se dolazak šestog očekuje kasnije tokom godine.

Međutim, prema rečima zvaničnika, tempo rata sa Iranom doveo je do nagomilavanja problema sa održavanjem brodova, što dodatno komplikuje situaciju za komandanta Evropske komande.

Neimenovani američki zvaničnik rekao je da su u petak u Sredozemnom moru bila dva razarača, USS Paul Ignatius i USS Roosevelt, dok su u bazi Rota bila još tri – USS Arleigh Burke, USS Bulkeley i USS Oscar Austin.

Prema istom izvoru, u Arabijskom moru, bliže Iranu, nalazila se dodatna pomorska grupa koju čine dva nosača aviona, USS George H.W. Bush i USS Abraham Lincoln, kao i najmanje još 15 ratnih brodova, od kojih je 11 razarača.

Razarač USS Gonzalez raspoređen je u Crvenom moru, gde jemenski Huti pokušavaju da uspostave blokadu komercijalnog pomorskog saobraćaja kako bi povećali ekonomski pritisak na SAD i njihove saveznike u regionu. Navodi se i da Saudijska Arabija nastoji da spreči aktivnosti Huta formiranjem vojne koalicije radi obezbeđivanja slobode plovidbe.

List podseća i da je, prema ranijim navodima, izraelski premijer Benjamin Netanijahu blokirao isporuku sistema protivvazdušne odbrane “Gvozdena kupola” Kijevu, zbog čega se Izrael i Ukrajina sada nadmeću za dobijanje drugih američkih vojnih resursa.