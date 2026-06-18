On je istakao da država vodi intenzivne razgovore sa međunarodnim partnerima kako bi zaštitila interese ključnih investicija i očuvala radna mesta.

-Očigledno je da u geopolitičkom sukobu u kom su svi protiv svih, gde se izdvajaju Kina i SAD, a svi ostali su manji, regionalni igrači, u svemu tome mi mali plaćamo cenu. Ne zaboravite da se suočavamo i sa problemima sa železarom zbog kvota koje nameće EU, ne samo kvota već i količina koje mogu da odu, i stalno smo u kontaktu. Danas ja mislim Jagoda Lazarević govori sa šefom kabineta Šefčoviča. Koliko čujem i LingLong preuzima pravne akcije da zaštiti svoj izvoz, i verujem da ćemo kroz dijalog sa Amerikancima uspeti da pomognemo našoj kompaniji iz Bora, koja nam drži istok Srbije u životu“, rekao je on.

„Već trpe gubitke zato što su prijateljstvo i reč predsednika Sija vredniji od stotina miliona evra. I za nas je to spas, slično i sa LingLongom u Zrenjaninu, i sa rudnicima u Boru“, kazao je predsednik.