"Naša podrška i pomoć libanskim oružanim snagama nastaviće se bez prekida", rekao je Erdogan.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare, održanoj nakon bilateralnog sastanka tokom prve posete libanskog predsednika Džozefa Auna Turskoj od stupanja na dužnost 2025. godine, Erdogan je rekao da će Liban biti među državama koje će imati koristi od stabilizacije i jačanja saradnje u regionu, prenosi Al Džazira.

Erdogan je dodao da je Turska spremna da doprinese unapređenju odnosa Bejruta i Damaska, kao i da se priključi svakoj međunarodnoj misiji koja bi doprinela bezbednosti i stabilnosti regiona, uključujući i eventualne alternativne snage u Libanu.

On je istakao i da su tokom razgovora ukazali na, kako je naveo, ratne zločine koje Izrael čini u Libanu.

Erdogan je ranije izjavio da bezbednost Turske počinje u Damasku i Bejrutu, i poručio da neće dozvoliti ostvarenje, kako je rekao, iluzija o "Obećanoj zemlji", aludirajući na izjave pojedinih izraelskih političkih krugova o konceptu "Velikog Izraela".