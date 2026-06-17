Viktor Orban negirao je medijske tvrdnje da je njegova stranka Fides vodila prorusku politiku i da je zbog toga izgubila na izborima.

Govoreći na konferenciji za novinare u Briselu nakon sastanka grupe Patriote za Evropu u Evropskom parlamentu, mađarski premijer jasno je odbacio takve optužbe.

- Nijedna proruska stranka nije učestvovala na mađarskim izborima. Fides nije zainteresovan za Ruse i Ukrajince, mi vodimo promađarsku politiku i nastavićemo to da radimo u budućnosti - rekao je Orban, prenose RIA Novosti.

Njegova izjava usledila je nakon brojnih komentara i medijskih spekulacija da je Fides zbog navodne bliskosti sa Moskvom platio političku cenu.

Orban je i ranije govorio o odnosima sa Rusijom, ističući da je ruski predsednik Vladimir Putin uvek ispunjavao ono što je obećao.

- Vladimir Putin je uvek držao reč i upravo zbog toga su Mađarska i Rusija uspele da izgrade značajnu saradnju - rekao je ranije mađarski premijer.