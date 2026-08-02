Hrvatski Tportal opisuje objekat kao mesto koje ostavlja utisak predvorja apokalipse – od neprijatnih mirisa i dotrajalih perona do neobičnog spoja prodavnica u kojima se prodaju hrana i seksualna pomagala.

Na autobuskoj stanici u toku su radovi na sanaciji čelične konstrukcije, nakon što je ranije ove godine sa jednog perona otpalo staklou. Povređenih tada nije bilo, ali je incident otvorio pitanje bezbednosti i stanja infrastrukture.

Najveće primedbe putnika odnose se na izlazne perone, gde su pojedini delovi zapušteni, išarani grafitima i, prema navodima zaposlenih, često se oseća jak miris urina. Jedna od radnica za održavanje navodi da problem stvaraju beskućnici, prosjaci i osobe koje nuždu obavljaju van toaleta kako ne bi platile korišćenje WC-a.

Smrad ustajalog urina

Na izlaznim peronima nailazi se na prve veće probleme. Peron sa kojeg je ranije palo staklo zatvoren je zbog sanacije, iako u trenutku obilaska na njemu nije bilo radnika. Osim što su pojedini delovi išarani grafitima, a stepeništa na nekim peronima zahtevaju hitnu obnovu, najveći problem predstavlja jak miris urina.

„Nemojte mene ništa da pitate. Ovde ima beskućnika, prosjaka i pijanaca. Neće ili nemaju 50 centi da plate toalet, pa nuždu obavljaju ovde. Redari ih teraju, ali ni oni ne mogu sve da postignu“, rekla je jedna od čistačica dok je čistila pod, piše Tportal.

Jak miris ustajalog urina oseća se i na dolaznom peronu kod menjačnice, gde je postavljen znak kojim se zabranjuje obavljanje male nužde, uz upozorenje da prekršiocima preti „odsecanje testisa“.

Međutim, sudeći po intenzitetu neprijatnog mirisa, to upozorenje malo koga odvraća. Golublji izmet, odbačeni opušci i prljavština dodatno ostavljaju loš utisak.

U šta se ovo Hrvati pretvaraju?

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