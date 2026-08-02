Kako je navedeno, terorista Hamasa, koji je napao kibuc Nir Oz na jugu Izraela tokom napada 7. oktobra 2023. godine, ubijen je u izraelskom napadu na južni deo Pojasa Gaze, prenosi Tajms of Izrael.

U napadu je ubijen Salem Džamal ​​Abd el-Rahman Abu Labad, šef ćelije u elitnim Nuhba snagama Hamasa, koji se infiltrirao u Nir Oz 7. oktobra, prema podacima Izraelskih odbrambenih snaga.

U posebnom napadu u centralnoj Gazi ubijen je Muhamed Abd el-Naser Muhamed Hatib, koga je IDF identifikovao kao komandanta Hamasa u bataljonu terorističke grupe.

"Teroristi su eliminisani u preciznim vazdušnim napadima kako bi se uklonila pretnja", navela je izraelska vojska.

Zvaničnici sektora zdravstva u Gazi povezani sa Hamasom rekli su da su najmanje dve osobe poginule u napadima u subotu, podseća Tajms of Izrael, dodajući da je Jerusalim ranije saopštio da je u napadima ciljao skladišta oružja.