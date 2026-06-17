Lideri zemalja Grupe sedam (G7) postigli su dogovor o pooštravanju sankcija Rusiji i dodatnom jačanju vazdušnih i sposobnosti dugog dometa Ukrajine, izjavio je danas predsednik Francuske Emanuel Makron, ocenivši da je samit u Evijanu protekao u znaku jedinstva uprkos složenim međunarodnim okolnostima. Makron je na završnoj konferenciji za novinare rekao da su članice G7 vodile "temeljnu raspravu" o ratu u Ukrajini, preneo je BFMTV.

"Obavezali smo se na dodatno pooštravanje naših sankcija Rusiji, kao i na jačanje vazdušnih i sposobnosti dugog dometa Ukrajine", naveo je francuski predsednik. On je ocenio da samit G7 u Evijanu predstavlja "trenutak jedinstva", uprkos, kako je rekao, "izuzetno teškom kontekstu", obeleženom brojnim krizama i sve izraženijom fragmentacijom sveta.

Francuski predsednik je istakao i da je G7 jednoglasno pozdravio, kako je naveo, "veoma dobar sporazum" između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Prema njegovim rečima, lideri zemalja G7 naglasili su i potrebu zaštite teritorijalnog suvereniteta Libana. Makron je saopštio i da su članice G7 jednoglasno usvojile devet deklaracija.

Među njima su geopolitička deklaracija koja se odnosi na Ukrajinu i Bliski istok, apel šefova vlada za intenziviranje borbe protiv raka, poziv na koordinisan odgovor na epidemiju ebole, deklaracija o lancima snabdevanja kritičnim mineralima, kao i dokument kojim se zagovara bezbedniji digitalni prostor za maloletnike.

Na samitu G7 u Evijanu, koji se završava danas, učestvuju lideri sedam industrijski najrazvijenijih zemalja: SAD, Velike Britanije, Kanade, Francuske, Nemačke, Italije i Japana, kao i predstavnici Evropske unije.

Pored stalnih članica, na skup su pozvani i lideri Indije, Brazila, Egipta, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kenije, kao i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.