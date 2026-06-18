Nakon nekoliko dana prijatnijeg vremena, Srbija ulazi u period postepenog porasta temperature, a prema najnovijim prognozama, već od petka nas očekuju prave letnje vrednosti.

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će danas u većem delu zemlje biti pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će se jutarnje temperature kretati od 12 stepeni, a najviše dnevne do oko 31 stepen Celzijusa.

U Beogradu će vreme biti pretežno sunčano i toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 29 stepeni.

Od petka sve toplije

Prema prognozi RHMZ-a, već od petka sledi dodatni porast temperature, pa bi u pojedinim delovima Srbije maksimalne vrednosti mogle da dostignu i 35 stepeni.

Slično najavljuje i meteorolog Marko Čubrilo, koji navodi da će narednih dana preovladavati sunčano vreme uz umerenu oblačnost i tek retku pojavu lokalnih pljuskova.

Kako ističe, pljuskovi će biti izrazito lokalnog karaktera, pa ih veliki deo regiona neće ni imati. Vetar će uglavnom ostati slab i severni.

Vikend donosi pravo letnje vreme

Do kraja nedelje temperature će se uglavnom kretati između 24 i 31 stepen, bez ekstremnih vrućina, ali uz stabilne letnje prilike.

Međutim, već od nedelje očekuje se novo otopljenje, pa će temperature nastaviti da rastu.

Prema Čubrilovim procenama, oko 23. juna maksimalne dnevne temperature mogle bi da dostignu između 28 i čak 37 stepeni Celzijusa, zbog čega će u pojedinim krajevima biti veoma toplo.

Stiže kratko osveženje

Iako se narednih dana očekuje dominacija sunčanog vremena, meteorolog navodi da bi oko 24. juna moglo da dođe do manjeg osveženja.

To zahlađenje, međutim, neće biti dugog daha. Već od 27. juna prognozira se povratak suvog i toplog vremena, uz maksimalne temperature uglavnom između 27 i 34 stepena.

Kada bi mogla da stigne ozbiljnija promena vremena?

Za sada nema nagoveštaja jačeg i dugotrajnijeg pogoršanja vremena.

Prema trenutnim prognozama, konkretnije osveženje koje bi moglo značajnije da prekine period letnjih vrućina moguće je tek početkom jula, oko 2. jula. Ipak, meteorolozi upozoravaju da je taj period još uvek dovoljno daleko da bi se preciznije govorilo o detaljima.

Do tada Srbiju očekuje uglavnom stabilno letnje vreme, uz dosta sunca, povremene lokalne pljuskove i postepen rast temperature iz dana u dan.