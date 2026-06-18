OVAN

POSAO: Prilično ste tvrdoglavi i subjektivni. Smatrate da su vaše poslovne ideje najbolje i ne želite da na pozitivan način prihvatite komentare kolega. Imate utisak da su protiv vas.

LJUBAV: Na emotivnoj ste klackalici. Postoje stvari koje vam se dopadaju kod partnerke. Međutim, postoje i stvari zbog kojih se pitate da li je ona uopšte prava osoba za vas.

ZDRAVLJE: Glava je prikazana kao osetljiv deo tela. Moguća je pojava glavobolje ili čak migrena. Pokušajte da se opustite. Izlazak u prirodu vam može pomoći u tome.

BIK

POSAO: Prilično ste komunikativni, spremni da saslušate drugu stranu i da nađete kompromisno rešenje. Očekuju vas sastanci i putovanja gde ćete požnjeti uspeh.

LJUBAV: Zaljubljeni ste. Emocije su vam žestoko proradile. Imate potrebu da znate gde je partnerka u svakom trenutku, šta radi, s kim je i da li misli na vas kao vi na nju.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Vaše zanimanje za zdravu ishranu daje rezultate. Imate utisak da se osećate lakše, bolje. Interesantan vam je odnos prema hrani u drugim društvima.

BLIZANCI

POSAO: Na poslu su prisutni standardni problemi. Vi ste malo posustali. Dosadilo vam je da se stalno borite, a da nema vidljivih i konkretnih rezultata. Razmišljate o otkazu.

LJUBAV: Zaljubljeni ste i stalno mislite na partnerku. Ljubav pokazujete onako kao najbolje umete: rečima: usmenim i pisanim. Partnerci je zanimljivo i vaše pisanije ponovo isčitava.

ZDRAVLJE: Ukoliko ste ženskog roda genitalije su prikazane kao osetljive. Bilo bi dobro da zakažete redovnu kontrolu kod ginekologa. Kod muškaraca je urogenitalni trakt osetljiv.

RAK

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Promene su vidljive i osećate se dobro jer ogroman trud koji ste uložili daje rezultate. Motivisani ste da i dalje vredno radite.

LJUBAV: Između srca i glave kod vas uvek srce odnese prevagu. Niste zadovoljni vezom, svesni ste problema u odnosu, ali vaše srce smatra da treba da se borite za vezu.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro, snažno, jako. Nema problema u polju zdravlja. Imate utisak da na adekvatan način vodite život i da je rezultat toga dobro zdravstveno stanje.

LAV

POSAO: Dobijate novu poslovnu ponudu. Imponuje vam što je druga strana svesna vaših kvaliteta i što vas želi u svom timu. Samouvereni ste i na poslu prevazilazite neke teškoće.

LJUBAV: Imate potrebu za partnerkom koja će da vas voli i obožava svim srcem. Nezadovoljni ste odnosom, jer navedene stvari nedostaju. Odnos je postao rutinski.

ZDRAVLJE: Osećate priliv energije. Problemi koje ste ranije imali sa kostima, kožom i zubima nestaju. Osećate se mnogo snažnije u fizičkom smislu. Prija vam rekreacija.

DEVICA

POSAO: Organizovani ste, vredni i maskimalno posvećeni obavezama. Međutim, na neke stvari ne možete da utičete, pa ćete biti u situaciji da neke planove odložite za drugi dan.

LJUBAV: Ukoliko ste slobodni pred vama je novo poznanstvo. Ostavljate odličan utisak na drugu osobu bez obzira što se realno niste ni potrudili da joj se dopadnete.

ZDRAVLJE: Disajni organi su prilično osetljivi. Moguć je bol u grlu i upala. Gledajte da ga zaštitite. Adekvatna prevencija može da vam pomogne da izbegnete navedene probleme.

VAGA

POSAO: Dobijate novu poslovnu ponudu. Niste sigurni da li da je prihvatite ili ne. Ponuda deluje prilično primamljivo, a imate utisak da je atmosfera u firmi opuštena i prijateljska.

LJUBAV: Jako vam je stalo do partnera. Prilično ste ljubomorni, a ne dobijate pažnju koju želite. Pravite ljubomornu scenu, ali partner se uopšte ne uzbuđuje zbog vašeg ponašanja.

ZDRAVLJE: Nemate konkretne zdravstvene simpotome. Delujete neopušteno i napeto. Potrebno vam je da se opustite. Mirisna, topla kupka vam pomaže da se osećate bolje.

ŠKORPIJA

POSAO: Situacija je slična kao i u prethodnom periodu. Masa problema je pred vama i pokušavate uporno da ih rešite. Danas rešavate ogroman problem i osećate olakšanje.

LJUBAV: Pred vama je novo poznanstvo. Iako sa drugom stranom ne razgovarate puno i čak ta komunikacija deluje šturo i kruto, imate utisak da druga osoba ima mnogo toga da ponudi.

ZDRAVLJE: Slabi ste, bez kondicije. Najbolja stvar koju možete da uradite za sebe je da se fizički pokrenete. Rekreacija, naročito na otvorenom, pomaže vam da se osećate bolje.

STRELAC

POSAO: Energični ste i spremni za realizaciju poslovnih ciljeva. U slučaju da posao ima veze sa medijima ostavićete odličan utisak. Ovo može biti uvertira za dalju saradnju sa medijima.

LJUBAV: Ukoliko ste u braku vreme je da obavite ozbiljna razgovor sa partnerkom. Prethodni period je bio stresan pa joj predlažete kraći put u cilju opuštanje i odmora.

ZDRAVLJE: Generalno se osećate dobro. Potrebno je da obratite pažnju na hranu. Malo ste opušteniji pa se može desiti da preterate sa unosom pića i alkohola.

JARAC

POSAO: Nezadovoljni ste finansijskom situacijom. Novca ima sve manje, priliv je nesiguran i neredovan. Razmišljate šta da uradite po tom pitanju, da li da tražite novi ili dodatni posao.

LJUBAV: Pred vama je zanimljivo poznanstvo. Druga strana vam deluje kao krajnje intrigantna ličnost. Ne pričatepuno, glumite hladnoću, ali drugu stranu pratite očima.

ZDRAVLJE: Hvata vas nervoza. Generalno niste prikazani kao nervozna osoba, čak vas je jako teško izbaciti iz koloseka. Međutim, loša poslovno-finansijska situacija čini svoje.

VODOLIJA

POSAO: Jedva izdržavate na poslu. Pod konstantnim ste pritiskom. Posao obavljate po inerciji. U suštini jedva čekate da se radna nedelja završi i da se dobro odmorite.

LJUBAV: Zadovoljni ste emotivnom sferom. Partnerka vas dobro poznajete. Nenametiljiva je i strpoljivo čeka da vam bude bolje. Želi da razgovara sa vama, ali ne dok ste umorni.

ZDRAVLJE: U fizičkom smislu niste loše. Ono što je problem je umor i neraspoloženje. Srećom sve što vas muči je prolaznog tipa. Odmor i san vam pomažu da se oporavite.

RIBE

POSAO: Previše obaveza je ostavilo trag na vama. Umorni ste, više psihološki nego fizički. Odražujete svoje obaveze na krajnje profesionalan način, ali u mislima ste negde drugde.

LJUBAV: Veliki ste emotivac. Ne možete da funkcionišete bez ljubavi. Imate potrebu za intenzivnim, ali opuštenim kontaktom sa partnerkom. Prepuštate se emocijama i uživate.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno, sem što se osećate isceđeno. Srećom je vikend pred vama. Blaga rekreacija i odmor čine čuda za vaše stanje odnosno pomažu vam da vam bude bolje.