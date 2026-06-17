Pevačica Dragana Mirković je nedavno progovorila o svom razvodu od poznatog biznismena Tonija Bijelića, a nakon javne priče on ne prestaje da je provocira.

Nakon njene ispovesti o krahu njihovog braka oglasio se i sam Toni čija je izjava šokirala javnost. Ipak, on se tu nije zaustavio, već je nastavio sa potezima koji su protumačeni kao direktna provokacija.

Biznismen Toni Bijelić, pre dve godine stavio je tačku na brak sa pevačicom Draganom Mirković i čini se da se potpuno povukao iz javnosti.

Tek po neka fotografija nađe se na njegovom Instagram profilu, a nakon što je dvorac nadomak Beča pripao pevačici, Bijelić sve češće vreme provodi u Opatiji, gde je sagradio luksuznu vilu po svetskim standardima.

Mnogo se ovih dana spekulisalo o odnosu sa sinom Markom kome Toni nije bio na venčanju, a o čemu Dragana nikako nije želela da govori javno.

Ipak čini se da je došlo vreme da se Toni posle svega oglasi te tako jednom fotografijom najavi životne promene.

-Dobro jutro iz Beča, danas počinje novo poglavlje mog života - napisao je Toni Bijelić uz fotografiju na kojoj se vidi kafa, cigarete, telefon i sok.

Da li se novi početak odnosi na ljubavni život ili pak na poslovne poduhvate što se tiče automobilske industrije u kojoj ej decenijama, ostaje nam da vidimo.

Podsećanaja radi, u porodici Dragane Mirković već mesecima vlada velika radost zbog dolaska prvog unučeta, ali istovremeno u javnost isplivavaju informacije o narušenim porodičnim odnosima koji su, kako se navodi, bacili senku na srećne trenutke.

Prema tvrdnjama izvora bliskog porodici, odnos između biznismena Tonija Bijelića i njegovog sina Marka Bijelića već duže vreme je u ozbiljnoj krizi, a navodno je došlo i do potpunog prekida komunikacije.

Kako se navodi, jedan od trenutaka koji je dodatno produbio njihov razdor bio je kada Toni nije prisustvovao sinovljevom venčanju, niti mu je tada javno čestitao.

- Toni zbog narušenih odnosa nije bio na naslednikovom venčanju, a nije mu ni čestitao. Tužno je to, oni više ne komuniciraju. Rođenje male Ksenije samo je dodatno produbilo jaz između njih dvojice - otkrio je nedavno dobro obavešten izvor.

Isti izvor tvrdi da se otac i sin dugo nisu ni čuli, uprkos tome što je mala Ksenija prva unuka u porodici i predstavlja veliku radost za sve.

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