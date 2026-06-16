Izrael strahuje da će Iran iskoristiti 60-dnevni period mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi unapredio svoj nuklearni program i postigao napredak u razvoju nuklearnog oružja, prenose izraelski mediji pozivajući se na visoke izraelske zvaničnike.

Pozivajući se na saznanja izraelske televizije Kanal 12, list Tajms of Izrael navodi da izraelski državni vrh procenjuje da vrhovni verski vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, nema nameru da postigne konačni nuklearni sporazum.

Prema tim procenama, izraelska strana smatra da je Hamnei odobrio memorandum o razumevanju prvenstveno kako bi omogućio deblokadu Ormuskog moreuza i ublažavanje ekonomskog pritiska na Iran.

Izraelski vojni zvaničnici navodno su upozorili vladu Benjamina Netanjahua da bi Iran mogao da odugovlači pregovore i pretvori 60-dnevni rok u znatno duži proces.

Jedan visoki izraelski zvaničnik izjavio je da bi bilo iznenađujuće ako Iran ne iskoristi sve raspoložive metode kako bi ubrzao, kako se navodi, proces nuklearnog "proboja" pod okriljem pregovora.