Smrt Sare Čekantini (37), koja je na Mikonos doputovala sa prijateljicama kako bi proslavila devojačko veče, i dalje potresa Italiju i Grčku, a mediji u obe zemlje objavljuju nove informacije o okolnostima nesreće.

Prema pisanju grčkih medija, nesreća se dogodila između nedelje i ponedeljka, kada su se sudarila dva vozila pod okolnostima koje se još istražuju.

Italijanski mediji navode da se istražuje mogućnost da je drugo vozilo prešlo u traku kojom se kretala Sara, zbog čega su grčke vlasti pokrenule istragu o uzrocima nesreće.

Teško je povređena i njena prijateljica, koja je bila sa njom u trenutku tragedije. Za sada nije poznato ko je upravljao vozilom niti gde se tačno nesreća dogodila.

Posebno potresan detalj objavili su grčki mediji – Sara je trebalo da se uda već ove subote za svog partnera Luku Buđalija, sa kojim je živela u Toskani i sa kojim ima trogodišnju ćerku.

Vest o njenoj smrti izazvala je šok u čitavoj oblasti Valdarno. Fabrika Prade, u kojoj je godinama radila, obustavila je rad u znak žalosti, dok se prijatelji i kolege opraštaju od nje na društvenim mrežama.

- Sara je bila posebna devojka, uvek nasmejana i voljena među kolegama. Njena smrt nas je ostavila bez reči - jedna je od poruka koje prenose italijanski mediji.

Grad San Đovani Valdarno objavio je zvanično saopštenje u kojem navodi da je čitava zajednica potresena tragedijom.

- Cela zajednica stoji uz Sarinu porodicu, njenu malu ćerku, Luku i sve njene najbliže, deleći bol koji je duboko pogodio naš kraj - navodi se u poruci lokalnih vlasti.

Iako se na društvenim mrežama pojavljuju različite verzije događaja, ni grčka policija ni italijanske vlasti za sada nisu objavile zvanične rezultate istrage.