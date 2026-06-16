Blokaderi su ponovo dotakli dno! Danas smo mogli da vidimo novi podmukli napad na Srbiju, u režiji Dinka Gruhonjića i albanske novinarke Gete Mulići.

Naime, na Gruhonjićevoj "Autonomiji" objavljen je dokument koji je predstavljen kao "regionalno istraživanje medijskih prilika na Zapadnom Balkanu", ali u svom sadržaju dosledno plasira dobro poznate zlonamerne političke ocene o Srbiji, njenim institucijama i medijskoj sceni.

I možda bi se čudu čudili, da nam ovo nije već viđeni scenario.

Stavovi Dinka Gruhonjića nisu iznenađenje.

Samo da podsetimo sve koji su zaboravili - na njegove sramne stavove.

Za njega je Republika Srpska "iznikla iz korena zla". Za njega je srpsko društvo puno "nacizma i bede", pa mu se kao takvom može "poželeti atomska bomba". Srbiju vidi kao "malu teritoriju sa velikom koncentracijom zla".

Za njega je Vojvodina "ni kriva, ni dužna, jedina ostala sa Srbijom"

Ovim povodom inače ranije danas reagovao je lider naprednjaka Miloš Vučević, opširnije o tome u POSEBNOJ VESTI.