Narednih dana vrela vazdušna masa sa severozapada Afrike zahvatiće jugozapadne i zapadne delove Evrope i preko Alpa širiće se prema centralnoj Evropi.

Na direktnom udaru ponovo će se kao krajem maja naći Španija, Portugalija i Francuska, kada su temperature dostizale 40 stepeni, pri čemu su padali rekordi za maj.

Nikad vrelije u maju do tada nije bilo u Parizu, u Londonu je bilo i preko 35 stepeni.

I ovog puta za vrelu vazdušnu masu biće odgovorna toplotna kupola, odnosno polje vrlo visokog vazdušnog pritiska, koji će uslovljavati vedro i vrelo vreme i sprečavati prodor vlažnih vazdušnih masa sa padavinama sa Atlantika.

Vreo vazduh usloviće od Portugalije i Španije sve do severa Francuske temperature i do 40 stepeni, a krajem sedmice i u ponedeljak na širem području Pariza i centralnih delova Francuske očekuje se i do 41°C, pri čemu će to biti najviše ikada temperature u junu na napomenutom području.

Rekordna temperatura u junu u Francuskoj od 46 stepeni zabeležena je 2019. godine.

Potom će uslediti kratkotrajno osveženje sa olujnim pljuskovima i grmljavinom, ali će prema kraju juna usledii ponovo vrelina i temperature od 40 stepeni.

Prosečna maksimalna temperaura za sredinu juna na području Pariza je 23°C, a očekuje se 41°C.

Temperature će širom zapadne Evrope, u oblasi Alpa i na jugu Engleske biti više za 15 stepeni od proseka.

Inače, vrelina od vikenda stići će i do juga Engleske, u Londonu se ponovo očekuje preko 35 stepeni.

Vrelina se očekuje i u oblasi Alpa, uz temperature preko 35 stepeni, a snežna granica nalazi će se iznad 3000 metara.

Novi toplotni talas pogodiće preko 300 miliona ljudi širom Evrope. Stahuje se od velikih posledica povezanih toplotnim talasom.

Priferni deo vrelog vazduha stići će i do Srbije i doneti za vikend temperature od 35 stepeni.

(Telegraf.rs)