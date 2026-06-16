Prava drama odigrala se u ponedeljak uveče, u lokalitetu Rujišta kod Mostara, gde je u saobraćajnoj nesreći na šumskom putu teško povređen muškarac A. M. (43), koji je upravljao vozilom marke "nisan".

Kako je ranije potvrdila policija, nesreća se dogodila oko 19 časova na delu nekategorisanog šumskog puta, a vozač je zadobio teške povrede.

U intervjuu za JablanicaLive, učesnik nesreće podelio je detalje dramatičnih trenutaka koje je doživeo nakon prevrtanja vozila.

- Sinoć sam imao nesreću u Rujištu. Na lice mesta su izašli policija, Hitna pomoć i gorska služba spasavanja. Iako sam zadobio prelome obe noge, uspeo sam da prepešačim oko kilometar do mesta odakle sam mogao da pozovem pomoć - rekao je.

Prema njegovim riječima, sve se dogodilo kada je pokušao da pokrene vozilo na guranje niz strminu pored puta. U trenutku kada je pokušao da uđe u kabinu, zbog granja i teškog terena izgubio je kontrolu nad situacijom, nakon čega se vozilo počelo prevrtati.

- Nisam mogao zbog granja. Utrčao sam u kabinu i odmah se prevrnuo. Ispao sam iz kabine, a kako se automobil prevrtao, zakačio mi je noge - rekao je.

Uprkos teškim povredama obe noge, uspeo je da se izvuče iz nepristupačnog terena i prepešači oko kilometar do mesta odakle je mogao da pozove pomoć.

Koliko je njegov podvig bio izvanredan svedoči i činjenica da mu je, prema njegovim rečima, jedan od lekara nakon što mu je u bolnici pokazan tretman rekao da je pravi fenomen, ističući da je retko videti da osoba sa takvim povredama uspe da pređe takvu razdaljinu.

Njegova priča svedoči o izvanrednoj snazi volje i prisebnosti u trenucima kada je svaka odluka mogla biti presudna.

Zahvaljujući istrajnosti, ali i brzoj reakciji spasilačkih službi, ova teška nesreća nije završena sa još težim posledicama.

Okolnosti pod kojima se nesreća dogodila biće utvrđene nakon završetka istrage i policijske istrage.

Alo/Nezavisne

BONUS VIDEO